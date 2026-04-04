Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах

Ранний подъем часто считают залогом продуктивности и здорового образа жизни. Однако врачи предостерегают: не все ранние пробуждения одинаково полезны. Психиатр Евгений Олейник рассказал журналистке УНН, когда это норма, а когда — возможный сигнал тревожных или депрессивных расстройств.

Ранний подъем может быть частью здорового режима дня, если он соответствует биологическим ритмам человека. Важно не только то, во сколько вы просыпаетесь, но и то, когда ложитесь спать, говорит врач.

Если это вам не мешает, если вы сами ставите будильник и рано просыпаетесь – это прекрасно. Но если вы ставите будильник на шесть или семь, а просыпаетесь в пять или четыре, то задумайтесь: это может быть тревожное расстройство или депрессия. Ранние пробуждения без причины – это не норма – объясняет Олейник.

Врач отмечает, что независимо от возраста, качественный сон должен длиться в среднем 7–9 часов. Раннее пробуждение не должно быть вынужденным или сопровождаться ощущением истощения, а идеальный вариант, когда режим сна и пробуждения совпадает с естественными процессами организма.

Мы все должны спать нормальное количество часов, примерно 7-9. Не должно быть такого, что вы планируете встать в 7:00, а просыпаетесь в 5:00 и не можете заснуть. Это не окей. Это не норма ни для молодых, ни для пожилых людей – подчеркивает Олейник.

По словам врача, ключевую роль в пробуждении играют гормоны. Ночью организм вырабатывает мелатонин, который помогает заснуть, тогда как утром — кортизол, который отвечает за активизацию.

Когда темно, вырабатывается мелатонин и мы засыпаем. А под утро выделяется кортизол – гормон, который нас пробуждает. Он повышает активность, сердцебиение, готовит организм ко дню. Если мы просыпаемся в этот период, то это физиологически правильно – отметил Олейник.

Если же человек игнорирует эти биоритмы, это может влиять на самочувствие. Например, поздние подъемы часто сопровождаются усталостью и отсутствием энергии. Это связано с тем, что организм уже "пропустил" фазу естественного пробуждения.

Если кортизол выделяется в 5:00-6:00, а вы проснулись в 10:00, то он уже "отработал". Поэтому вы будете сонными, без сил. Мы просто не совпадаем со своими биоритмами, и из-за этого плохо себя чувствуем – объясняет Олейник.

Отдельное внимание врач обращает на качество сна. Ранние пробуждения могут быть одним из проявлений бессонницы. В медицине это считается одним из трех основных симптомов инсомнии.

Есть три компонента бессонницы: трудности с засыпанием, ночные пробуждения и ранние пробуждения. Если человек просыпается раньше, чем планировал, и не может заснуть – это тоже нарушение сна. Это нельзя считать нормальным качеством сна – подчеркивает Олейник.

Также многие люди сталкиваются с раздражительностью по утрам. Это может быть как физиологической реакцией организма, так и признаком психологического истощения. Особенно это актуально в условиях хронического стресса.

Кортизол – это гормон активности и стресса. Поэтому утром может быть раздражительность. Но у людей с депрессией или тревожными расстройствами это классика – утром им хуже всего, а к вечеру состояние улучшается. Также влияет хронический стресс и перегрузка нервной системы – говорит Олейник.

В итоге врач подчеркивает: ранний подъем может быть полезным только при условии соблюдения режима сна и отсутствия тревожных симптомов. Если же пробуждения происходят раньше без причины и сопровождаются плохим самочувствием – это повод обратиться к специалисту.