Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми

Київ • УНН

 • 107183 перегляди

Пробудження раніше запланованого часу може свідчити про депресію або тривожний розлад. Нормальний сон має тривати 7-9 годин незалежно від віку особи.

Ранній підйом часто вважають запорукою продуктивності та здорового способу життя. Втім, лікарі застерігають: не всі ранні пробудження однаково корисні. Психіатр Євген Олійник розповів журналістці УНН, коли це норма, а коли - можливий сигнал тривожних або депресивних розладів.

Ранній підйом може бути частиною здорового режиму дня, якщо він відповідає біологічним ритмам людини. Важливо не лише те, о котрій годині ви прокидаєтесь, а й те, коли лягаєте спати, каже лікар.

Якщо це вам не заважає, якщо ви самі ставите будильник і рано прокидаєтесь – це прекрасно. Але якщо ви ставите будильник на шосту або сьому, а прокидаєтесь о п’ятій або четвертій, то задумайтесь: це може бути тривожний розлад або депресія. Ранні пробудження без причини – це не є норма 

– пояснює Олійник.

Лікар наголошує, що незалежно від віку, якісний сон має тривати в середньому 7–9 годин. Раннє пробудження не повинно бути вимушеним або супроводжуватися відчуттям виснаження, а ідеальний варіант, коли режим сну і пробудження збігається з природними процесами організму.

Сон впливає на здоров’я: як покращити його якість20.10.24, 03:38 • 19138 переглядiв

Ми всі повинні спати нормальну кількість годин, приблизно 7-9. Не повинно бути такого, що ви плануєте встати о 7:00, а прокидаєтесь о 5:00 і не можете заснути. Це не є окей. Це не норма ні для молодих, ні для старших людей 

– наголошує Олійник.

За словами лікаря, ключову роль у пробудженні відіграють гормони. Вночі організм виробляє мелатонін, який допомагає заснути, тоді як  вранці - кортизол, який відповідає за активізацію.

Коли темно, виробляється мелатонін і ми засинаємо. А під ранок виділяється кортизол – гормон, який нас пробуджує. Він підвищує активність, серцебиття, готує організм до дня. Якщо ми прокидаємось у цей період, то це фізіологічно правильно 

– зауважив Олійник.

Якщо ж людина ігнорує ці біоритми, це може впливати на самопочуття. Наприклад, пізні підйоми часто супроводжуються втомою та відсутністю енергії. Це пов’язано з тим, що організм вже "пропустив" фазу природного пробудження.

Якщо кортизол виділяється о 5:00-6:00, а ви прокинулись о 10:00, то він вже "відпрацював". Тому ви будете сонні, без сил. Ми просто не співпадаємо зі своїми біоритмами, і через це погано себе почуваємо 

– пояснює Олійник.

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом24.03.25, 11:46 • 79355 переглядiв

Окрему увагу лікар звертає на якість сну. Ранні пробудження можуть бути одним із проявів безсоння. У медицині це вважається одним із трьох основних симптомів інсомнії.

Є три компоненти безсоння: труднощі із засинанням, нічні пробудження і ранні пробудження. Якщо людина прокидається раніше, ніж планувала, і не може заснути – це теж порушення сну. Це не можна вважати нормальною якістю сну 

– наголошує Олійник.

Також багато людей стикаються з дратівливістю зранку. Це може бути як фізіологічною реакцією організму, так і ознакою психологічного виснаження. Особливо це актуально в умовах хронічного стресу.

Кортизол – це гормон активності і стресу. Тому зранку може бути дратівливість. Але у людей із депресією чи тривожними розладами це класика – вранці їм найгірше, а до вечора стан покращується. Також впливає хронічний стрес і перевантаження нервової системи 

– каже Олійник.

У підсумку лікар підкреслює: ранній підйом може бути корисним лише за умови дотримання режиму сну та відсутності тривожних симптомів. Якщо ж пробудження відбуваються раніше без причини і супроводжуються поганим самопочуттям – це привід звернутися до спеціаліста.

