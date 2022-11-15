Сумская область: оккупанты утром ударили по двум громадам, есть повреждения

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«Утром в 7:30 российские военные из минометов обстреляли Хотинскую громаду. И около 8:00 враг ударил из минометов по приграничному селу Белопольской громады (20 «прилетов»). На данный момент известно о поврежденных электроопорах, гараже и сарае. Детали уточняются», - написал он в Telegram.

Детали

Также глава региона рассказал, что вчера, 14 ноября, после 21:30, россияне открывали огонь из автоматов по приграничной Зноб-Новгородской громаде. Всего было 22 выстрела. Без последствий.

Дополнение

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что 143 вражеских снаряда, мин и ракет взорвались на пограничье Сумской области. В течение 14 ноября россияне обстреляли семь громад. Есть разрушенные дома и раненые местные жители.