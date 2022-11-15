Сумщина: окупанти вранці вдарили по двох громадах, є пошкодження

Цитата

«Вранці о 7:30 російські військові із мінометів обстріляли Хотінську громаду. І близько 8:00 ворог ударив із мінометів по прикордонному селу Білопільської громади (20 «прильотів»). На цю мить відомо про пошкоджені електроопори, гараж та сарай. Деталі уточнюються», - написав він в Telegram.

Деталі

Також очільник регіону розповів, що вчора, 14 листопада, після 21:30, росіяни відкривали вогонь із автоматів по прикордонню Зноб-Новгородської громади. Усього було 22 постріли. Без наслідків.

Доповнення

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що 143 ворожих снаряди, мін та ракет вибухнули на прикордонні Сумської області. Впродовж 14 листопада росіяни обстріляли сім громад. Є зруйновані будинки та поранені місцеві жителі.