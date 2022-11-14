Окупанти обстріляли сім громад Сумської області, є поранені

Деталі

Від самого ранку ворог вдарив по критичній інфраструктурі області із САУ. Пошкоджені виробничі приміщення. Троє працівників поранені та знаходяться в лікарні.

Краснопільська громада: близько 10:00 одне з сіл російські військові обстріляли з артилерії. Було 17 "прильотів". В 11:00 продовжили бити по іншому селу з мінометів та РСЗВ (разом 10 вибухів). Після 12 години скинули вибухівку типу ВОГ із безпілотника. І майже одразу почали гатити по прикордонню із САУ (10 "прильотів"). У всіх випадках обійшлося без руйнувань.

По Середино-Будській громаді ворог вів обстріл із реактивних систем залпового вогню (8 "прильотів"), а згодом скерував з гелікоптеру 6 ракет типу НУРС на будинки місцевих. Пошкоджені дві оселі мирних мешканців, магазин і газогін. Без жертв.

Юнаківську громаду за день двічі ворог обстріляв із САУ. Загалом було 37 вибухів у прикордонних селах. Частково зруйновані 9 будинків місцевих мешканців, а також постраждало авто.

По Зноб-Новгородській громаді ворог відкривав вогонь із автоматів.

Хотінська громада: з території росії був мінометний обстріл прикордоння. 23 вибухи. Наслідки уточнюються.

По Миропільській громаді працювали ворожі САУ (8 "прильотів"). Попередньо, без наслідків.

Нагадаємо

Російські окупаційні війська обстріляли підприємство на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки троє робітників отримали поранення, є руйнування.