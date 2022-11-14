Оккупанты обстреляли семь общин Сумской области, есть раненые

Детали

С самого утра враг ударил по критической инфраструктуре области из САУ. Повреждены производственные помещения. Трое работников ранены и находятся в больнице.

Краснопольское общество: около 10:00 одно из сел военные рф обстреляли из артиллерии. Было 17 "прилетов". В 11:00 продолжили бить по другой деревне из минометов и РСЗО (итого взрывов). После 12 часов сбросили взрывчатку типа ВОГ с беспилотника. И почти сразу начали бить по приграничной с САУ (10 "прилетов"). Во всех случаях обошлось без разрушений.

По Середино-Будской общине враг вел обстрел из реактивных систем залпового огня (8 "прилетов"), а впоследствии направил с вертолета 6 ракет типа НУРС на дома местных. Повреждены два дома мирных жителей, магазин и газопровод. Без жертв.

Юношескую общину за день дважды враг обстрелял из САУ. В общей сложности было 37 взрывов в приграничных селах. Частично разрушены 9 домов местных жителей, а также пострадали автомобили.

По Зноб-Новгородской общине враг открывал огонь из автоматов.

Хотинская община: с территории россии был минометный обстрел приграничья. 23 взрыва. Последствия уточняются.

По Миропольскому обществу работали вражеские САУ (8 "прилетов"). Предварительно, без последствий.

Напомним

Российские оккупационные войска обстреляли предприятие в Сумской области. В результате вражеской атаки трое рабочих получили ранения, есть разрушения.