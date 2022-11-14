Оккупанты обстреляли семь общин Сумской области, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что 143 вражеских снаряда, мин и ракет взорвались на пограничные Сумской области. В течение 14 ноября россияне обстреляли семь общин. Есть разрушенные дома и раненые местные жители, передает УНН.
Детали
С самого утра враг ударил по критической инфраструктуре области из САУ. Повреждены производственные помещения. Трое работников ранены и находятся в больнице.
Краснопольское общество: около 10:00 одно из сел военные рф обстреляли из артиллерии. Было 17 "прилетов". В 11:00 продолжили бить по другой деревне из минометов и РСЗО (итого взрывов). После 12 часов сбросили взрывчатку типа ВОГ с беспилотника. И почти сразу начали бить по приграничной с САУ (10 "прилетов"). Во всех случаях обошлось без разрушений.
По Середино-Будской общине враг вел обстрел из реактивных систем залпового огня (8 "прилетов"), а впоследствии направил с вертолета 6 ракет типа НУРС на дома местных. Повреждены два дома мирных жителей, магазин и газопровод. Без жертв.
Юношескую общину за день дважды враг обстрелял из САУ. В общей сложности было 37 взрывов в приграничных селах. Частично разрушены 9 домов местных жителей, а также пострадали автомобили.
По Зноб-Новгородской общине враг открывал огонь из автоматов.
Хотинская община: с территории россии был минометный обстрел приграничья. 23 взрыва. Последствия уточняются.
По Миропольскому обществу работали вражеские САУ (8 "прилетов"). Предварительно, без последствий.
Напомним
Российские оккупационные войска обстреляли предприятие в Сумской области. В результате вражеской атаки трое рабочих получили ранения, есть разрушения.