Утренний обстрел Хмельницкой области: Укрзализныця продолжает восстановительные работы

Детали

Отмечается, что сейчас продолжаются восстановительные работы на месте утреннего обстрела в Хмельницкой области. Рейсы, которые традиционно направлялись подольским регионом через Винницу, Хмельницкий и Тернополь, продолжают курсировать в объезд.

Также сообщается, что ситуация полностью контролируется железнодорожниками, пока все шаттлы и дополнительные рейсы сохраняются. Всеми деталями относительно ближайшего шаттла владеют сотрудники вокзалов на местах.

"По состоянию на 20:45, из 81 рейса Укрзализныци с задержкой более часа (а именно +9:20) следует только рейс №35/37 Ужгород-Перемышль-Одесса.

На 285 пассажиров поезда, который прибудет в Одессу около полуночи, будут ожидать 5 автобусов с сопровождением для развозки по городу после начала комендантского часа. Также будут задействованы комнаты отдыха и комната матери и ребенка. #Зализно позаботимся обо всех, как и всегда!", - написали в Укрзализныце.

Напомним

Для пассажиров из-за изменений в движении поездов после вражеской атаки запустили шаттлы и автобусы.