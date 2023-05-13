Утренний обстрел Хмельницкой области: Укрзализныця продолжает восстановительные работы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Укрзализныця продолжает восстановительные работы на месте утреннего обстрела Хмельницкой области. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Укрзализныци.
Детали
Отмечается, что сейчас продолжаются восстановительные работы на месте утреннего обстрела в Хмельницкой области. Рейсы, которые традиционно направлялись подольским регионом через Винницу, Хмельницкий и Тернополь, продолжают курсировать в объезд.
Также сообщается, что ситуация полностью контролируется железнодорожниками, пока все шаттлы и дополнительные рейсы сохраняются. Всеми деталями относительно ближайшего шаттла владеют сотрудники вокзалов на местах.
"По состоянию на 20:45, из 81 рейса Укрзализныци с задержкой более часа (а именно +9:20) следует только рейс №35/37 Ужгород-Перемышль-Одесса.
На 285 пассажиров поезда, который прибудет в Одессу около полуночи, будут ожидать 5 автобусов с сопровождением для развозки по городу после начала комендантского часа. Также будут задействованы комнаты отдыха и комната матери и ребенка. #Зализно позаботимся обо всех, как и всегда!", - написали в Укрзализныце.
Напомним
Для пассажиров из-за изменений в движении поездов после вражеской атаки запустили шаттлы и автобусы.