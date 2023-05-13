Ранковий обстріл Хмельниччини: Укрзалізниця продовжує відновлювальні роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Укрзалізниця продовжує відновлювальні роботи на місці ранкового обстрілу Хмельниччини. Про це пише УНН з посиланням на заяву Укрзалізниці.
Деталі
Зазначається, що наразі тривають відновлювальні роботи на місті ранкового обстрілу на Хмельниччині. Рейси, що традиційно прямували подільським регіоном через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль, продовжують курсувати в об'їзд.
Також повідомляється, що ситуація повністю контрольована залізничниками, наразі всі шатли та додаткові рейси зберігаються. Всіма деталями щодо найближчого шатла володіють співробітники вокзалів на місцях.
"Станом на 20:45, з-поміж 81 рейса Укрзалізниці із затримкою понад годину (а саме +9:20) прямує лише рейс №35/37 Ужгород-Перемишль-Одеса.
На 285 пасажирів поїзда, що прибуде до Одеси близько опівночі, очікуватимуть 5 автобусів з супроводом для розвозки по місту після початку комендантської години. Також будуть задіяні кімнати відпочинку та кімната матері та дитини. #Залізно потурбуємось про всіх, як і завжди!", - написали в Укрзалізниці.
Нагадаємо
Для пасажирів через зміни у русі поїздів після ворожої атаки запустили шатли й автобуси.