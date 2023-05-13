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Для пасажирів через зміни у русі поїздів після ворожої атаки запустили шатли й автобуси

Для пасажирів через зміни у русі поїздів після ворожої атаки запустили шатли й автобуси

Київ • УНН

 • 725090 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Для пасажирів через зміни у курсуванні поїздів внаслідок ворожої атаки у ніч на 13 травня запустили шатли і автобуси. Перелік оприлюднила Укрзалізниця, додавши, що також є затримки у русі 8 потягів, один з яких - на 12 годин, пише УНН.

Цитата

"Оновлення щодо змін у курсуванні поїздів внаслідок ворожих обстрілів на Хмельниччині. Жодне сполучення не закривається: для всіх пасажирів Укрзалізниця разом із Хмельницькою ВА розробила рішення, як дістатися пунктів призначення. Вже запущено додаткові поїзди-шатли та автобуси для підвозу", - повідомили в УЗ.

Деталі

У компанії оприлюднили детальну інструкцію, що робити далі:

  • Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Вінниці, Хмельницького, то вам необхідно зробити посадку на шатл Київ - Козятин - Вінниця - Хмельницький.
  • Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Тернополя та Львова, то вам необхідно зробити пересадку на шатл Красне - Тернопіль - Чорний острів. Між Чорним островом та Хмельницьким очікуйте з 10:00 на безкоштовні автобусні шатли від вокзалу до вокзалу.
  • Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки, Хмельницького до Києва - вам доступні шатли до Києва кожні 2 години. Першу групу пасажирів з Вінниці до Києва з квитками на рейс №716 забере поїзд №868 Гречани-Київ.
  • Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки до Львова, Ужгорода, Перемишля - вам доступні шатли до Козятина з пересадкою на будь-які рейси західного напрямку, які зараз прямують об'їзним шдяхом саме через Козятин.
  • Якщо ви прямуєте з Хмельницького до Львова, Ужгорода, Перемишля - очікуйте пересадку на автобус від вокзала до станції Чорний острів, звідки кожні 2 години прямуватиме шатл до станції Красне.
  • Якщо ви прямуєте з Києва до Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Перемишля або зворотно, то для вас зміниться час у дорозі, на решту не зважайте.

В УЗ обіцяють, що повернення невикористаних квитків зі 100% компенсацією можливе в будь-якій українській касі у претензійному порядку. "Усі шатли є безкоштовними, як і посадка до альтернативних поїздів того ж напрямку, що вказаний у вашому квитку, в разі спізнення або неможливості прибути на свій рейс", - зазначили у компанії.

У разі додаткових питань щодо організації посадки та пересадок порадили звертатися до вокзальних чергових та стюардів.

Прогнозований час затримки поїздів, які слідують зміненим маршрутом:

  • №119 Запоріжжя - Львів +5 годин;
  • №85 Запоріжжя - Львів +5 годин;
  • №139 Київ - Кам.-Подільський +8:40 годин;
  • №38/36 Ужгород, Перемишль - Одеса +12 годин;
  • №770 Тернопіль - Київ +6 годин;
  • №716 Перемишль - Київ +7 годин.

"Всіх довеземо, як і завжди, продовжуємо рух", - вказали в УЗ.

Доповнення

Внаслідок ворожої атаки на Хмельницьку область 13 травня є "приліт" по критичній інфраструктурі, окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком.

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