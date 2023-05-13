Для пассажиров из-за изменений в движении поездов после вражеской атаки запустили шаттлы и автобусы

Цитата

"Обновление об изменениях в курсировании поездов в результате вражеских обстрелов в Хмельницкой области. Ни одно сообщение не закрывается: для всех пассажиров Укрзализныця вместе с Хмельницкой ВА разработала решение, как добраться до пунктов назначения. Уже запущены дополнительные поезда-шаттлы и автобусы для подвоза", - сообщили в УЗ.

Детали

В компании обнародовали подробную инструкцию, что делать дальше:



Если вы направляетесь из Киева в направлении Винницы, Хмельницкого, то вам необходимо сделать посадку на шаттл Киев - Казатин - Винница - Хмельницкий.



Если вы направляетесь из Киева в направлении Тернополя и Львова, то вам необходимо сделать пересадку на шаттл Красное - Тернополь - Черный остров. Между Черным островом и Хмельницким ожидайте с 10:00 бесплатные автобусные шаттлы от вокзала до вокзала.



Если вы направляетесь из Винницы, Жмеринки, Хмельницкого в Киев - вам доступны шаттлы в Киев каждые 2 часа. Первую группу пассажиров из Винницы в Киев с билетами на рейс №716 заберет поезд №868 Гречаны-Киев.



Если вы направляетесь из Винницы, Жмеринки во Львов, Ужгород, Перемышль - вам доступны шаттлы до Казатина с пересадкой на любые рейсы западного направления, которые сейчас следуют объездным путем именно через Казатин.



Если вы направляетесь из Хмельницкого во Львов, Ужгород, Перемышль - ожидайте пересадку на автобус от вокзала до станции Черный остров, откуда каждые 2 часа будет следовать шаттл до станции Красное.



Если вы направляетесь из Киева во Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Перемышль или обратно, то для вас изменится время в пути, на остальное не обращайте внимания.



В УЗ обещают, что возврат неиспользованных билетов со 100% компенсацией возможен в любой украинской кассе в претензионном порядке. "Все шаттлы являются бесплатными, как и посадка в альтернативные поезда того же направления, указанного в вашем билете, в случае опоздания или невозможности прибыть на свой рейс", - отметили в компании.

В случае дополнительных вопросов по организации посадки и пересадок посоветовали обращаться к вокзальным дежурным и стюардам.

Прогнозируемое время задержки поездов, следующих по измененному маршруту:



№119 Запорожье - Львов +5 часов;



№85 Запорожье - Львов +5 часов;



№139 Киев - Кам.-Подольский +8:40 часов;



№38/36 Ужгород, Перемышль - Одесса +12 часов;



№770 Тернополь - Киев +6 часов;



№716 Перемышль - Киев +7 часов.



"Всех довезем, как и всегда, продолжаем движение", - указали в УЗ.

Дополнение

Вследствие вражеской атаки на Хмельницкую область 13 мая есть "прилет" по критической инфраструктуре, отдельные поезда сегодня будут следовать измененным графиком.