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Для пассажиров из-за изменений в движении поездов после вражеской атаки запустили шаттлы и автобусы

Киев • УНН

 • 725089 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Для пассажиров из-за изменений в курсировании поездов в результате вражеской атаки в ночь на 13 мая запустили шаттлы и автобусы. Перечень обнародовала Укрзализныця, добавив, что также есть задержки в движении 8 поездов, один из которых - на 12 часов, пишет УНН.

Цитата

"Обновление об изменениях в курсировании поездов в результате вражеских обстрелов в Хмельницкой области. Ни одно сообщение не закрывается: для всех пассажиров Укрзализныця вместе с Хмельницкой ВА разработала решение, как добраться до пунктов назначения. Уже запущены дополнительные поезда-шаттлы и автобусы для подвоза", - сообщили в УЗ.

Детали

В компании обнародовали подробную инструкцию, что делать дальше:

  • Если вы направляетесь из Киева в направлении Винницы, Хмельницкого, то вам необходимо сделать посадку на шаттл Киев - Казатин - Винница - Хмельницкий.
  • Если вы направляетесь из Киева в направлении Тернополя и Львова, то вам необходимо сделать пересадку на шаттл Красное - Тернополь - Черный остров. Между Черным островом и Хмельницким ожидайте с 10:00 бесплатные автобусные шаттлы от вокзала до вокзала.
  • Если вы направляетесь из Винницы, Жмеринки, Хмельницкого в Киев - вам доступны шаттлы в Киев каждые 2 часа. Первую группу пассажиров из Винницы в Киев с билетами на рейс №716 заберет поезд №868 Гречаны-Киев.
  • Если вы направляетесь из Винницы, Жмеринки во Львов, Ужгород, Перемышль - вам доступны шаттлы до Казатина с пересадкой на любые рейсы западного направления, которые сейчас следуют объездным путем именно через Казатин.
  • Если вы направляетесь из Хмельницкого во Львов, Ужгород, Перемышль - ожидайте пересадку на автобус от вокзала до станции Черный остров, откуда каждые 2 часа будет следовать шаттл до станции Красное.
  • Если вы направляетесь из Киева во Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Перемышль или обратно, то для вас изменится время в пути, на остальное не обращайте внимания.

В УЗ обещают, что возврат неиспользованных билетов со 100% компенсацией возможен в любой украинской кассе в претензионном порядке. "Все шаттлы являются бесплатными, как и посадка в альтернативные поезда того же направления, указанного в вашем билете, в случае опоздания или невозможности прибыть на свой рейс", - отметили в компании.

В случае дополнительных вопросов по организации посадки и пересадок посоветовали обращаться к вокзальным дежурным и стюардам.

Прогнозируемое время задержки поездов, следующих по измененному маршруту:

  • №119 Запорожье - Львов +5 часов;
  • №85 Запорожье - Львов +5 часов;
  • №139 Киев - Кам.-Подольский +8:40 часов;
  • №38/36 Ужгород, Перемышль - Одесса +12 часов;
  • №770 Тернополь - Киев +6 часов;
  • №716 Перемышль - Киев +7 часов.

"Всех довезем, как и всегда, продолжаем движение", - указали в УЗ.

Дополнение

Вследствие вражеской атаки на Хмельницкую область 13 мая есть "прилет" по критической инфраструктуре, отдельные поезда сегодня будут следовать измененным графиком.

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