Утренний Киев остановился в пробках

Сложная ситуация с движением транспорта по состоянию на 8:45 наблюдается в центре столицы, на подъездах к городу.

В частности - на бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, в районе Бессарабской площади.

Также заторы наблюдаются на Броварском проспекте, проспекте Победы, проспекте Шухевича, улицы Оноре де Бальзака, Северном (Московском) мосту, Набережно-Рыбальской дороге, мосту Патона, частично - мосту Метро.

Напомним, 1 марта в Украине ожидается снежная ветреная погода.