Утренний Киев остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. По состоянию на утро четверга в Киеве, который в первый день весны замело снегом, автомобильные пробки достигли девяти баллов, сообщает УНН.
Сложная ситуация с движением транспорта по состоянию на 8:45 наблюдается в центре столицы, на подъездах к городу.
В частности - на бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, в районе Бессарабской площади.
Также заторы наблюдаются на Броварском проспекте, проспекте Победы, проспекте Шухевича, улицы Оноре де Бальзака, Северном (Московском) мосту, Набережно-Рыбальской дороге, мосту Патона, частично - мосту Метро.
Напомним, 1 марта в Украине ожидается снежная ветреная погода.