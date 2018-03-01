Ранковий Київ зупинився у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Станом на ранок четверга у Києві, який у перший день весни замело снігом, автомобільні затори сягнули дев'яти балів, повідомляє УНН.
Складна ситуація із рухом транспорту станом на 8:45 спостерігається у центрі столиці, на під'їздах до міста.
Зокрема - на бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі України, у районі Бессарабської площі.
Також затори спостерігаються на Броварському проспекті, проспекті Перемоги, проспекті Шухевича, вулиці Оноре де Бальзака, Північному (Московському) мосту, Набережно-Рибальській дорозі, мосту Патона, частково - мосту Метро.
Нагадаємо, 1 березня в Україні очікується сніжна вітряна погода.