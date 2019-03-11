Утренний Киев стал в пробках

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 112533 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 116872 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119507 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119964 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 150381 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116689 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141173 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145117 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130472 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130471 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. На дорогах Киева наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

По данным сервиса, высокий уровень пробок наблюдается на улицах Жилянской, Вячеслава Черновола, Борщаговской, Бассейной, Генерала Алмазова, бульваре Тараса Шевченко, Новоконстантиновской, Елены Телиги, Владимирском спуске, Бессарабской площади, на проспекте Генерала Ватутина, улице Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рибальская и Набережном шоссе.

Видимо осложнения движения наблюдается на Воздухофлотском проспекте, бульваре Леси Украинки, Голосеевском проспекте, улицах Сечевых Стрельцов, Рыбальской, Московской, Юрия Ильенко, Кирилловской, Дегтяревской, Бульварно-Кудрявской, улице Семена Скляренко, проспекте Степана Бандеры.

На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на Броварском проспекте и проспекте Соборности, бульваре Перова, проспектах Юрия Гагарина и Николая Бажана, улицах Хоткевича, Братиславской, на Харьковском и Дарницком шоссе.

Кроме того, местами затруднено движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы (от станции метро "Шулявская" до "Житомирской"), улице Соборной.

Движение на Дарницком, Северном, Южном мостах и на мосту Патона затруднено в направлении правого берега, мостом Метро можно проехать свободно.

Напомним, сегодня ожидается небольшой дождь, местами сильный ветер. Температура воздуха днем достигнет 10-18 градусов выше нуля, на высокогорье Карпат в течение суток - 1-6 градусов мороза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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