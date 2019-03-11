Утренний Киев стал в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На дорогах Киева наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, высокий уровень пробок наблюдается на улицах Жилянской, Вячеслава Черновола, Борщаговской, Бассейной, Генерала Алмазова, бульваре Тараса Шевченко, Новоконстантиновской, Елены Телиги, Владимирском спуске, Бессарабской площади, на проспекте Генерала Ватутина, улице Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рибальская и Набережном шоссе.
Видимо осложнения движения наблюдается на Воздухофлотском проспекте, бульваре Леси Украинки, Голосеевском проспекте, улицах Сечевых Стрельцов, Рыбальской, Московской, Юрия Ильенко, Кирилловской, Дегтяревской, Бульварно-Кудрявской, улице Семена Скляренко, проспекте Степана Бандеры.
На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на Броварском проспекте и проспекте Соборности, бульваре Перова, проспектах Юрия Гагарина и Николая Бажана, улицах Хоткевича, Братиславской, на Харьковском и Дарницком шоссе.
Кроме того, местами затруднено движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы (от станции метро "Шулявская" до "Житомирской"), улице Соборной.
Движение на Дарницком, Северном, Южном мостах и на мосту Патона затруднено в направлении правого берега, мостом Метро можно проехать свободно.
Напомним, сегодня ожидается небольшой дождь, местами сильный ветер. Температура воздуха днем достигнет 10-18 градусов выше нуля, на высокогорье Карпат в течение суток - 1-6 градусов мороза.