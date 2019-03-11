Ранковий Київ став у заторах

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КИЇВ. 11 березня. УНН. На дорогах Києва спостерігається значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

За даними сервісу, високий рівень заторів спостерігається на вулицях Жилянській, В'ячеслава Чорновола, Борщагівській, Басейній, Генерала Алмазова, бульварі Тараса Шевченка, Новокостянтинівській, Олени Теліги, Володимирському узвозі, Бессарабській площі, на проспекті Генерала Ватутіна, вулиці Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській та Набережному шосе.

Певне ускладнення руху спостерігається на Повітрофлотському проспекті, бульварі Лесі Українки, Голосіївському проспекті, вулицях Січових Стрільців, Рибальській, Московській, Юрія Іллєнка, Кирилівській, Дегтярівській, Бульварно-Кудрявській, вулиці Семена Скляренка, проспекті Степана Бандери.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на Броварському проспекті та проспекті Соборності, бульварі Перова, проспектах Юрія Гагаріна та Миколи Бажана, вулицях Гната Хоткевича, Братиславській, на Харківському та Дарницькому шосе.

Крім того, місцями ускладнений рух на Великій Окружній дорозі, на проспекті Перемоги (від станції метро "Шулявська" до "Житомирської"), вулиці Соборній.

Рух на Дарницькому, Північному, Південному мостах та на мосту Патона ускладнено у напрямку правого берега, мостом Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, сьогодні очікується невеликий дощ, місцями сильний вітер. Температура повітря вдень сягатиме 10-18 градусів вище нуля, на високогір'ї Карпат впродовж доби - 1-6 градусів морозу.

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