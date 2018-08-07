Ранее судимый молодчик снова на скамье подсудимых из-за убийства стулом

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КИЕВ. 7 августа. УНН. В Киевской области будут судить злоумышленника, который находясь на испытательном сроке, обокрал соседа, а затем деревянным стулом жестоко убил сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

“Фастовской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении мужчины по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185 (кража) и по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины”, - говорится в сообщении.

Установлено, что 28-летний мужчина, который был ранее судим за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, находясь на испытательном сроке, совершил кражу металлической емкости у соседа, нанеся последнему ущерб на сумму почти 8 тысяч гривен.

В дальнейшем рецидивист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ссориться со своей 37-летней сожительницей. Во время ссоры мужчина схватил деревянный стул и нанес им несколько ударов по голове потерпевшей. После избиения женщина зашла со двора в дом, а ее сожитель последовал за ней и нанес последний еще несколько ударов стулом по голове. Смерть женщины наступила на месте происшествия от полученных травм.

По ходатайству прокуратуры мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Рецидивисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Хмельницкой области суд назначил пожизненное заключение за убийство лопатой.

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