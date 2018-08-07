Раніше судимий молодик знову на лаві підсудних через вбивство стільцем
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Київській області судитимуть зловмисника, який перебуваючи на іспитовому терміні, обікрав сусіда, а потім дерев’яним стільцем жорстоко вбив співмешканку. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
“Фастівською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно чоловіка за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 (крадіжка) та за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України”, — йдеться у повідомленні.
Установлено, що 28-річний чоловік, який був раніше судимий за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, перебуваючи на іспитовому строці, здійснив крадіжку металевої ємності у сусіда, завдавши останньому збитків на суму майже 8 тисяч гривень.
У подальшому рецидивіст, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, почав сваритися зі своєю 37-річною співмешканкою. Під час сварки чоловік схопив дерев’яного стільця та наніс ним декілька ударів по голові потерпілій. Після побиття жінка зайшла з подвір’я до будинку, а її співмешканець пішов за нею та завдав останній ще декілька ударів стільцем по голові. Смерть жінки настала на місці події від отриманих травм.
За клопотанням прокуратури чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Рецидивісту загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років.
Нагадаємо, на Хмельниччині суд призначив довічне ув’язнення за вбивство лопатою.