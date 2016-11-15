Рамки-металлоискатели установят в правительственном квартале в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Рамки-металлоискатели установят в среду в правительственном квартале в Киеве. Об этом сообщили правоохранители, передает корреспондент УНН.
По словам правоохранителей, такие металлодетекторы будут стоять только в районе правительственных зданий в столице.
Пока же в центре Киева перекрыто движение транспорта на улице Крещатик.
Напомним, Нацполиция получила 10 заявок на проведение массовых акций с 15 до 22 ноября в Киеве.
Безопасность во время акций в Киеве в эти дни будут охранять около 5 тыс. правоохранителей.