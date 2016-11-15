Рамки-металошукачі встановлять в урядовому кварталі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Рамки-металошукачі встановлять у середу в урядовому кварталі у Києві. Про це повідомили правоохоронці, передає кореспондент УНН.
Зі слів правоохоронців, такі металодетектори стоятимуть лише в районі урядових будівель у столиці.
Наразі ж у центрі Києва перекрито рух транспорту на вулиці Хращатик.
Нагадаємо, Нацполіція отримала 10 заявок на проведення масових акцій з 15 до 22 листопада у Києві.
Безпеку під час акцій у Києві у ці дні охоронятимуть близько 5 тис. правоохоронців.