Счетная палата: МинАПК задерживает дотации агропредприятиям
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Счетная палата провела аудит выполнения госбюджета-2019 за первое полугодие. Среди прочего обнаружилось, что органы власти задолжали субъектам хозяйственной деятельности по госпрограммам, сообщает УНН.
“Кредиторская задолженность распорядителей и получателей госсредств по расходам выросла до 3 млрд 56,3 млн грн, из которых просрочка — 42,6%. Дебиторская задолженность уменьшилась на 10,4% — до 28 млрд 578,7 млн грн, при этом просрочка выросла на 16,3%”, — сообщили в Счетной палате.
Среди должников числится и МинАПК, который задолжал дотации агропредприятиям.
“Больше всего увеличилась задолженность у таких главных распорядителей бюджетных средств:
— Министерство аграрной политики и продовольствия Украины — на 206,3 млн грн, или на 52,3%, прежде всего по бюджетной программе “Государственная поддержка животноводства, хранения и обработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры”, — указано в отчете Счетной палаты.
Отметим, что по этой государственной программе деньги получают те агропредприятия, которые отстраивают животноводческие комплексы, элеваторы и прочую инфраструктуру АПК.
В прошлом году инфраструктуру в АПК обновили 15 предприятий: “Прогресс”, “Винницкая птицефабрика” (МХП), “Генетик-Инвест”, “Урманское”, “Аграрная компания 2004”, МВК “Екатеринославский”, ВК “Днепровский”, КФХ “Мечта”, ООО “ДФУ Агро”, ФГ “Персей Агро”, ООО “Селекционный центр свиноводства”, ФХ “Агротрейд 2006”, ООО “Марлен КД”, ООО “Агро Рось”, ООО “Кищенцы”.
Больше всех инвестировал “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка. Его “Винницкая птицефабрика” потратила 2 млрд грн на развитие животноводческих комплексов, за что также получила дотации от государства.
Ранее Президент Владимир Зеленский поручал Счетной палате провести проверку выплат дотаций агропредприятиям.