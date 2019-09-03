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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 12567 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114207 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125011 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116425 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122024 просмотра

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6 марта, 07:39 • 126394 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 151549 просмотра

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Счетная палата: МинАПК задерживает дотации агропредприятиям

Счетная палата: МинАПК задерживает дотации агропредприятиям

Киев  •  УНН

 • 29016 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Счетная палата провела аудит выполнения госбюджета-2019 за первое полугодие. Среди прочего обнаружилось, что органы власти задолжали субъектам хозяйственной деятельности по госпрограммам, сообщает УНН.

“Кредиторская задолженность распорядителей и получателей госсредств по расходам выросла до 3 млрд 56,3 млн грн, из которых просрочка — 42,6%. Дебиторская задолженность уменьшилась на 10,4% — до 28 млрд 578,7 млн грн, при этом просрочка выросла на 16,3%”, — сообщили в Счетной палате.

Среди должников числится и МинАПК, который задолжал дотации агропредприятиям.

“Больше всего увеличилась задолженность у таких главных распорядителей бюджетных средств:

— Министерство аграрной политики и продовольствия Украины — на 206,3 млн грн, или на 52,3%, прежде всего по бюджетной программе “Государственная поддержка животноводства, хранения и обработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры”, — указано в отчете Счетной палаты.

Отметим, что по этой государственной программе деньги получают те агропредприятия, которые отстраивают животноводческие комплексы, элеваторы и прочую инфраструктуру АПК.

В прошлом году инфраструктуру в АПК обновили 15 предприятий: “Прогресс”, “Винницкая птицефабрика” (МХП), “Генетик-Инвест”, “Урманское”, “Аграрная компания 2004”, МВК “Екатеринославский”, ВК “Днепровский”, КФХ “Мечта”, ООО “ДФУ Агро”, ФГ “Персей Агро”, ООО “Селекционный центр свиноводства”, ФХ “Агротрейд 2006”, ООО “Марлен КД”, ООО “Агро Рось”, ООО “Кищенцы”.

Больше всех инвестировал “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка. Его “Винницкая птицефабрика” потратила 2 млрд грн на развитие животноводческих комплексов, за что также получила дотации от государства.

Ранее Президент Владимир Зеленский поручал Счетной палате провести проверку выплат дотаций агропредприятиям.

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