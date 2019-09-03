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Рахункова палата: МінАПК затримує дотації агропідприємствам

Рахункова палата: МінАПК затримує дотації агропідприємствам

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Рахункова палата провела аудит виконання держбюджету-2019 за перше півріччя. Серед іншого виявилося, що органи влади заборгували суб'єктам господарської діяльності за держпрограмами, повідомляє УНН.

"Кредиторська заборгованість розпорядників та одержувачів держкоштів за видатками зросла до 3 млрд 56,3 млн грн, з яких прострочення - 42,6%. Дебіторська заборгованість зменшилася на 10,4% - до 28 млрд 578,7 млн грн, при цьому прострочення виросло на 16,3%", - повідомили в Рахунковій палаті.

Серед боржників значиться і МінАПК, який заборгував дотації агропідприємствам.

"Найбільше збільшилася заборгованість у таких головних розпорядників бюджетних коштів:

- Міністерство аграрної політики та продовольства України - на 206,3 млн грн, або на 52,3%, перш за все за бюджетною програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання і обробки сільськогосподарської продукції, аквакультури", - зазначено в звіті Рахункової палати.

Відзначимо, що за цією державною програмою гроші отримують ті агропідприємства, які відбудовують тваринницькі комплекси, елеватори та іншу інфраструктуру АПК.

У минулому році інфраструктуру в АПК оновили 15 підприємств: "Прогрес", "Вінницька птахофабрика" (МХП), "Генетик-Інвест", "Урманське", "Аграрна компанія 2004", МВК "Катеринославський", ВК "Дніпровський", СФГ "Мрія", ТОВ "ДФУ Агро", ФГ "Персей Агро", ТОВ "Селекційний центр свинарства", ФГ "Агротрейд 2006", ТОВ "Марлен КД", ТОВ "Агро Рось", ТОВ "Кищенці".

Найбільше інвестував "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Його "Вінницька птахофабрика" витратила 2 млрд грн на розвиток тваринницьких комплексів, за що також отримала дотації від держави.

Раніше Президент Володимир Зеленський доручав Рахунковій палаті провести перевірку виплат дотацій агропідприємствам.

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