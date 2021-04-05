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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 38983 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 56649 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106433 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142303 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194259 просмотра

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2 марта, 18:35 • 278590 просмотра

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Счета Светланы Тихановськои в Беларуси заблокированы

Счета Светланы Тихановськои в Беларуси заблокированы

Киев  •  УНН

 • 14331 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Билорусский банк “Беларусбанк” заблокировал счета оппозиционерки Светланы Тихановськои. Об этом говорится на ее Tеlеgram-канале, пишет УНН.

Детали

Указывают, что Светлана Тихановська обратилась в “Беларусбанк”, чтобы узнать, по какой причине заблокирован ее счет. Сотрудница банка назвала причину:

“В рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастны к террористическим действиям”.

Напомним

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил екскандидатку в президенты Беларуси Светлану Тихановську, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан страны, находящихся за пределами Беларуси, в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о “подготовке акта терроризма” по екскандидаткы в президенты страны Светланы Тихановськои и представителей объединения BYPOL — оппозиционно настроенных бывших силовиков, которые находятся за рубежом.

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