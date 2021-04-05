Рахунки Світлани Тіхановської в Білорусі заблоковані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Білоруський банк “Беларусбанк” заблокував рахунки опозиціонерки Світлани Тіхановської. Про це йдеться на її Tеlеgram-каналі, пише УНН.
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Вказують, що Світлана Тіхановська звернулася в “Беларусбанк”, щоб дізнатися, з якої причини заблокований її рахунок. Співробітниця банку назвала причину:
“У рамках проведення заходів щодо заморожування коштів фізичних осіб, включених до переліку причетні до терористичних дій”.
Нагадаємо
Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусії включив екскандидатку в президенти Білорусі Світлану Тіхановську, члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Павла Латушка, а також ще 15 громадян країни, що перебувають за межами Білорусі, до переліку організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.
Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу про “підготовку акту тероризму” щодо екскандидатки в президенти країни Світлани Тіхановської і представників об’єднання BYPOL — опозиційно налаштованих колишніх силовиків, які знаходяться за кордоном.