Рахунки Світлани Тіхановської в Білорусі заблоковані

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Вказують, що Світлана Тіхановська звернулася в “Беларусбанк”, щоб дізнатися, з якої причини заблокований її рахунок. Співробітниця банку назвала причину:

“У рамках проведення заходів щодо заморожування коштів фізичних осіб, включених до переліку причетні до терористичних дій”.

Нагадаємо

Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусії включив екскандидатку в президенти Білорусі Світлану Тіхановську, члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Павла Латушка, а також ще 15 громадян країни, що перебувають за межами Білорусі, до переліку організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу про “підготовку акту тероризму” щодо екскандидатки в президенти країни Світлани Тіхановської і представників об’єднання BYPOL — опозиційно налаштованих колишніх силовиків, які знаходяться за кордоном.