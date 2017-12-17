Ракета-носитель "Союз" с экипажем запустили на МКС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-07" и новым экипажем стартовала с Байконура для работы на Международной космической станции (МКС), передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
В частности, на борту "Союза" находятся космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Кана. Стыковку с МКС планируют провести по так называемой двухсуточной схеме 19 декабря в 10.42 в автоматическом режиме.
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В феврале 2018 во время выхода в открытый космос Антону Шкаплерову и Александру Мисуркину, который уже находится на МКС, предстоит заменить блок спутниковой антенны системы "Луч", которая работает в космосе почти 17 лет.
После этого на российском сегменте МКС появится своя линия связи с Землей, которая будет работать независимо от зон радиовидимости российских наземных пунктов наблюдения.