Ракета-носитель "Союз" с экипажем запустили на МКС

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 17511 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101135 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103072 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103325 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117785 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103674 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106079 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112801 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117255 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Актуальное
Ракета-носитель "Союз" с экипажем запустили на МКС

Ракета-носитель "Союз" с экипажем запустили на МКС

Киев  •  УНН

 • 16754 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-07" и новым экипажем стартовала с Байконура для работы на Международной космической станции (МКС), передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

В частности, на борту "Союза" находятся космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Кана. Стыковку с МКС планируют провести по так называемой двухсуточной схеме 19 декабря в 10.42 в автоматическом режиме.

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В феврале 2018 во время выхода в открытый космос Антону Шкаплерову и Александру Мисуркину, который уже находится на МКС, предстоит заменить блок спутниковой антенны системы "Луч", которая работает в космосе почти 17 лет.

После этого на российском сегменте МКС появится своя линия связи с Землей, которая будет работать независимо от зон радиовидимости российских наземных пунктов наблюдения.

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