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Ракету "Союз" з екіпажем запустили на МКС

Ракету "Союз" з екіпажем запустили на МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Ракета-носій "Союз-ФГ" з пілотованим кораблем "Союз МС-07" і новим екіпажем стартував з Байконур для роботи на Міжнародній космічній станції (МКС), передає УНН з посиланням на РІА Новини.

Зокрема, на борту "Союзу" перебувають космонавт "Роскосмосу" Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тінгл і астронавт JAXA Норішіге Канаі. Стикування з МКС планують провести по так званій дводобовій схемою 19 грудня в 10.42 в автоматичному режимі.

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У лютому 2018 року під час виходу у відкритий космос Антону Шкаплеровому і Олександру Місуркіну, який вже знаходиться на МКС належить замінити блок супутникової антени системи "Луч", яка працює в космосі майже 17 років.

Після цього на російському сегменті МКС з'явиться своя лінія зв'язку з Землею, яка працюватиме працює незалежно від зон радиобачення російських наземних пунктів спостереження. 

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