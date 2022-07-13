Ракетный удар по предприятию в Запорожье: глава ОВА показал последствия

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Глава Запорожской ОВА Александр Старух показал фото последствий ракетного удара по предприятию в Запорожье, информирует УНН.

Цитата

"Результат попадания вражеской ракеты в предприятие в Запорожье. Более подробная информация позже", – написал Старух в Telegram.

Детали

Глава ОВА отметил, что две крылатые ракеты попали в цех одного из предприятий, расположенных в Днепровском районе Запорожья. В результате удара российских оккупантов возник пожар.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате сегодняшнего вражеского удара по Запорожье есть семеро раненых.

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