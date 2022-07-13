Ракетний удар по підприємству в Запоріжжі: голова ОВА показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух показав фото наслідків ракетного удару по підприємству в Запоріжжі, інформує УНН.
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"Результат влучення ворожої ракети в підприємство у Запоріжжі. Більш детальна інформація згодом", – написав Старух у Telegram.
Деталі
Голова ОВА зазначив, що дві крилаті ракети влучили в цех одного з підприємств, розташованих в Дніпровському районі Запоріжжя. Внаслідок удару російських окупантів виникла пожежа.
Нагадаємо
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок сьогоднішнього ворожого удару по Запоріжжю є семеро поранених.