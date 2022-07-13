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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 19383 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ракетний удар по підприємству в Запоріжжі: голова ОВА показав наслідки

Ракетний удар по підприємству в Запоріжжі: голова ОВА показав наслідки

Київ • УНН

 • 261412 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух показав фото наслідків ракетного удару по підприємству в Запоріжжі, інформує УНН.

Цитата

"Результат влучення ворожої ракети в підприємство у Запоріжжі. Більш детальна інформація згодом", – написав Старух у Telegram.

Деталі

Голова ОВА зазначив, що дві крилаті ракети влучили в цех одного з підприємств, розташованих в Дніпровському районі Запоріжжя. Внаслідок удару російських окупантів виникла пожежа.

Нагадаємо

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок сьогоднішнього ворожого удару по Запоріжжю є семеро поранених.

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