Ракетный удар по Очакову: количество раненых возросло до 15, среди них двухлетний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В результате сегодняшнего ракетного удара по Очакову Николаевской области, количество раненых возросло до 15. Среди них двухлетний ребенок. Об этом сообщил глава Николаевской ОДА Виталий Ким, передает УНН.
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“Количество раненых в Очакове выросло до 15. Из них один ребенок 2 года”, – написал он в своем Телеграм.
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Российские оккупанты 9 января обстреляли Очаков в Николаевской области, есть повреждения больницы.
В Офисе Президента сообщили, что в результате ракетного удара повреждено более 100 домов, раненые продолжают поступать.