Ракетный удар по Очакову: количество раненых возросло до 15, среди них двухлетний ребенок

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“Количество раненых в Очакове выросло до 15. Из них один ребенок 2 года”, – написал он в своем Телеграм.

Дополнение

Российские оккупанты 9 января обстреляли Очаков в Николаевской области, есть повреждения больницы.

В Офисе Президента сообщили, что в результате ракетного удара повреждено более 100 домов, раненые продолжают поступать.