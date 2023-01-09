Ракетний удар по Очакову: кількість поранених зросла до 15, серед них дворічна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Очакову Миколаївської області кількість поранених зросла до 15. Серед них дворічна дитина. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає УНН.
Цитата
“Кількість поранених в Очакові зросла до 15. З них одна дитина 2 роки”, – написав він у своєму телеграмі.
Доповнення
Російські окупанти 9 січня обстріляли Очаків на Миколаївщині, є пошкодження лікарні.
В Офісі Президента повідомили, що внаслідок ракетного удару пошкоджено понад 100 будинків, поранені продовжують надходити.