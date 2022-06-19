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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 83867 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 67461 просмотра

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Ракетный удар по нефтебазе в Новомосковске: количество погибших выросло

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. В результате вчерашнего ракетного удара по нефтебазе в Новомосковске Днепропетровской области погибли два человека – в больнице скончался один из пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко, информирует УНН.

Цитата

"Грустные новости, к сожалению, не заканчиваются. В больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки по нефтебазе в Новомосковском районе. Врачи сделали все. Но спасти не удалось. Этот вражеский "прилет" унес жизни двух человек", – написал Резниченко.

Напомним

В результате вчерашней ракетной атаки на Новомосковск Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом. Ранее сообщали, что погиб один спасатель и пострадали 13 человек.

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