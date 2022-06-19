Ракетный удар по нефтебазе в Новомосковске: количество погибших выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В результате вчерашнего ракетного удара по нефтебазе в Новомосковске Днепропетровской области погибли два человека – в больнице скончался один из пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко, информирует УНН.
Цитата
"Грустные новости, к сожалению, не заканчиваются. В больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки по нефтебазе в Новомосковском районе. Врачи сделали все. Но спасти не удалось. Этот вражеский "прилет" унес жизни двух человек", – написал Резниченко.
Напомним
В результате вчерашней ракетной атаки на Новомосковск Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом. Ранее сообщали, что погиб один спасатель и пострадали 13 человек.