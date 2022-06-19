Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковську: кількість загиблих зросла

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"Сумні новини, на жаль, не закінчуються. У лікарні помер один з постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі у Новомосковському районі. Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося. Цей ворожий "приліт" забрав життя двох людей", – написав Резніченко.

Нагадаємо

Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Новомосковськ Дніпропетровської області вибухнув резервуар з паливом. Раніше повідомляли, що загинув один рятувальник і постраждало 13 людей.