Ракетный удар по Харькову: оккупанты разрушили здание метро, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В результате вчерашнего ракетного удара по Харькову было разрушено здание метрополитена, работник депо получил ранение. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует УНН.
Детали
По данным полиции, 20 июня примерно в 23:55 в результате вражеских обстрелов было разрушено одно из зданий харьковского метрополитена. Повреждены крыша, частично разрушены стены, выбиты оконные рамы. Взрывной волной также повреждена стена напротив выхода из депо. Кроме того, частично разрушены вагоны.
"В результате обстрела травмы получил 61-летний работник депо", – говорится в сообщении.
Правоохранители осмотрели место происшествия и собрали вещдоки.
Напомним
Сегодня оккупанты снова обстреляли жилые районы Харькова. По последним данным, ранены 10 человек, погибли - 4.