Ракетний удар по Харкову: окупанти зруйнували будівлю метро, є поранений

Деталі

За даними поліції, 20 червня приблизно о 23:55 внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано одну з будівель харківського метрополітену. Пошкоджено дах, частково зруйновані стіни, вибиті віконні рами. Вибуховою хвилею також пошкоджено стіну навпроти виходу з депо. Окрім того, частково зруйновані вагони.

"В результаті обстрілу травми отримав 61-річний працівник депо", – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці оглянули місце події та зібрали речові докази.

Нагадаємо

Сьогодні окупанти знову обстріляли житлові райони Харкова. За останніми даними, поранено 10 людей, загинуло – 4.