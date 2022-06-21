Ракетний удар по Харкову: окупанти зруйнували будівлю метро, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Харкову було зруйновано будівлю метрополітену, працівник депо дістав поранення. Про це повідомила Національна поліція України, інформує УНН.
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За даними поліції, 20 червня приблизно о 23:55 внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано одну з будівель харківського метрополітену. Пошкоджено дах, частково зруйновані стіни, вибиті віконні рами. Вибуховою хвилею також пошкоджено стіну навпроти виходу з депо. Окрім того, частково зруйновані вагони.
"В результаті обстрілу травми отримав 61-річний працівник депо", – ідеться в повідомленні.
Правоохоронці оглянули місце події та зібрали речові докази.
Нагадаємо
Сьогодні окупанти знову обстріляли житлові райони Харкова. За останніми даними, поранено 10 людей, загинуло – 4.