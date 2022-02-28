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15 марта, 19:03 • 75258 просмотра

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15 марта, 13:44 • 118029 просмотра

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15 марта, 13:22 • 111615 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106246 просмотра

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15 марта, 12:52 • 91902 просмотра

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Ракетный удар по общежитию в Белой Церкви: есть погибшие и раненые

Ракетный удар по общежитию в Белой Церкви: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 979397 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Белой Церкви в результате ракетного обстрела по общежитию спасли двух человек, но есть погибшие и раненые. Об этом городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Цитата

"Двух людей (спасли - ред.) это подтверждаю, абсолютно. Также есть раненые. И, к сожалению, есть умершие. Пока спасатели на месте. Признаков жизни под завалами уже нет. Поэтому сейчас, учитывая это время - работы приостановили. До утра. Ну, а утром продолжим разбирать завалы", - сообщил городской голова.

Добавим

Как сообщили в ГСЧС, после недавних ударов по городу Белая Церковь происходило разрушение общежития. Число жертв и пострадавших уточняется.

Ранее

По данным спасателей, около 19:10 в результате ракетного удара по городу Васильков, городу Белая Церковь и селу Калиновка произошло разрушение 5 этажного общежития и 2 пятиэтажных жилых домов.

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