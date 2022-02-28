Ракетный удар по общежитию в Белой Церкви: есть погибшие и раненые

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"Двух людей (спасли - ред.) это подтверждаю, абсолютно. Также есть раненые. И, к сожалению, есть умершие. Пока спасатели на месте. Признаков жизни под завалами уже нет. Поэтому сейчас, учитывая это время - работы приостановили. До утра. Ну, а утром продолжим разбирать завалы", - сообщил городской голова.

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Как сообщили в ГСЧС, после недавних ударов по городу Белая Церковь происходило разрушение общежития. Число жертв и пострадавших уточняется.

Ранее

По данным спасателей, около 19:10 в результате ракетного удара по городу Васильков, городу Белая Церковь и селу Калиновка произошло разрушение 5 этажного общежития и 2 пятиэтажных жилых домов.