Ракетний удар по гуртожитку у Білій Церкві: є померлі і поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Білій Церкві внаслідок ракетного обстрілу по гуртожитку врятували двох людей, але є загиблі і поранені. Про це міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
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"Двох людей (врятували - ред.) це підтвереджую, абсолютно. Також є поранені. І, на жаль, є померлі. Поки що рятувальники на місці. Ознак життя під завалами вже немає. Тому зараз, враховуючи цей час – роботи призупинили. До ранку. Ну, а зранку продовжимо розбирати завали", - повідомив міський голова.
Додамо
Як повідомили у ДСНС, після нещодавніх ударів по місту Біла Церква відбувалося руйнування гуртожитку. Кількість жертв та постраждалих уточнюється.
Раніше
За даними рятувальників, близько 19:10 внаслідок ракетного удару по місту Васильків, місту Біла Церква та селу Калинівка відбулось руйнування 5 поверхового гуртожитку та 2 п’ятиповерхових житлових будинків.