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Ракетний удар по Київській області: зруйновано гуртожиток та два житлові будинки

Ракетний удар по Київській області: зруйновано гуртожиток та два житлові будинки

Київ • УНН

 • 489549 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. По Київській області було завдано ракетного удару - внаслідок чого руйнування мали місце у Василькові, Білій Церкві та Калинівці, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, близько 19:10 внаслідок ракетного удару по місту Васильків, місту Біла Церква та селу Калинівка відбулось руйнування 5 поверхового гуртожитку та 2 п’ятиповерхових житлових будинків.

Для надання допомоги по гуртожитку у Білій Церкві слідує 3 одиниці техніки ДСНС, у Василькову та Калинівці підрозділи не задіяно в зв’язку з обстрілам.

Нагадаємо

На околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт, є поранені.

Також повідомлялось також що Росія вдарила балістичною ракетою “Іскандер” по Києву.

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