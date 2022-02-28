Ракетний удар по Київській області: зруйновано гуртожиток та два житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. По Київській області було завдано ракетного удару - внаслідок чого руйнування мали місце у Василькові, Білій Церкві та Калинівці, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними рятувальників, близько 19:10 внаслідок ракетного удару по місту Васильків, місту Біла Церква та селу Калинівка відбулось руйнування 5 поверхового гуртожитку та 2 п’ятиповерхових житлових будинків.
Для надання допомоги по гуртожитку у Білій Церкві слідує 3 одиниці техніки ДСНС, у Василькову та Калинівці підрозділи не задіяно в зв’язку з обстрілам.
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