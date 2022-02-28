Ракетный удар по Киевской области: разрушено общежитие и два жилых дома
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. По Киевской области был нанесен ракетный удар - в результате чего разрушения имели место в Василькове, Белой Церкви и Калиновке, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, около 19:10 в результате ракетного удара по городу Васильков, городу Белая Церковь и селу Калиновка произошло разрушение 5 этажного общежития и 2 пятиэтажных жилых домов.
Для оказания помощи по общежитию в Белой Церкви следует 3 единицы техники ГСЧС, в Василькову и Калиновке подразделения не задействовано в связи с обстрелам.
Напомним
На окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет, есть раненные.
Также сообщалось также что Россия ударила баллистической ракетой "Искандер" по Киеву.