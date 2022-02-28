Ракетный удар по Киевской области: разрушено общежитие и два жилых дома

Детали

По данным спасателей, около 19:10 в результате ракетного удара по городу Васильков, городу Белая Церковь и селу Калиновка произошло разрушение 5 этажного общежития и 2 пятиэтажных жилых домов.

Для оказания помощи по общежитию в Белой Церкви следует 3 единицы техники ГСЧС, в Василькову и Калиновке подразделения не задействовано в связи с обстрелам.

Напомним

На окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет, есть раненные.

Также сообщалось также что Россия ударила баллистической ракетой "Искандер" по Киеву.