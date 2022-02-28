Бровари: в результаті авіанальоту - 6 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Внаслідок авіанальоту на околиці Броварів шість осіб отримали поранення. Про це повдіомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.
Цитата
“Уточнена інформація — після авіанальоту маємо 6 поранених. Не покидайте укриття”, — повідомив міський голова.
Контекст
Декілька хвилин тому на околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт, є поранені.
Повідомлялось також що Росія вдарила балістичною ракетою “Іскандер” по Києву.