Бровары: в результате авианалета - 6 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В результате авианалета на окраине Броваров шесть человек получили ранения. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.
Цитата
“Уточненная информация — после авианалета 6 раненых. Не покидайте укрытие”, — сообщил городской голова.
Контекст
Несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева было совершен авианалет, есть раненые.
Сообщалось также что Россия ударила баллистической ракетой "Искандер" по Киеву.