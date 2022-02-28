Бровары: в результате авианалета - 6 раненых

Цитата

“Уточненная информация — после авианалета 6 раненых. Не покидайте укрытие”, — сообщил городской голова.

Контекст

Несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева было совершен авианалет, есть раненые.

Сообщалось также что Россия ударила баллистической ракетой "Искандер" по Киеву.