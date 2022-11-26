Ракетный удар по Днепру: полиция показала последствия

Детали

Как сообщается, 26 ноября враг попал в жилые дома мирных жителей города. В настоящее время известно о 7 разрушенных домов в частном секторе. На месте попадания возник пожар.

"Полиция работает на месте ракетного удара в городе Днепр", – указали правоохранители.

"В результате попадания в дома в частном секторе в Амур-Нижнеднепровском районе есть пострадавшие", - отметили в полиции.

Дополнение

Взрывы в Днепре подтвердил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram. По его словам, в результате есть разрушения частных домов, из-под завалов извлекли женщину.