Ракетний удар по Дніпру: поліція показала наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Поліція Дніпропетровської області опублікувала кадри наслідків ракетного удару по Дніпру, передає УНН.
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Як повідомляється, 26 листопада ворог поцілив в житлові будинки мирних жителів міста. Наразі відомо про 7 зруйнованих помешкань в приватному секторі. На місці влучання виникла пожежа.
"Поліція працює на місці ракетного удару в місті Дніпро", - вказали правоохоронці.
"Внаслідок влучання в будинки у приватному секторі в Амур-Нижньодніпровському районі є постраждалі", - зазначили у поліції.
Доповнення
Вибухи у Дніпрі підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram. З його слів, у результаті є руйнування приватних будинків, з-під завалів витягли жінку.