Ракетний удар по Дніпру: поліція показала наслідки

Деталі

Як повідомляється, 26 листопада ворог поцілив в житлові будинки мирних жителів міста. Наразі відомо про 7 зруйнованих помешкань в приватному секторі. На місці влучання виникла пожежа.

"Поліція працює на місці ракетного удару в місті Дніпро", - вказали правоохоронці.

"Внаслідок влучання в будинки у приватному секторі в Амур-Нижньодніпровському районі є постраждалі", - зазначили у поліції.

Доповнення

Вибухи у Дніпрі підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram. З його слів, у результаті є руйнування приватних будинків, з-під завалів витягли жінку.