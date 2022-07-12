Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших возросло до 41

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"Донецкая область. По состоянию на 16:40 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в городе Часов Яр обнаружены тела еще 4 погибших лиц (всего обнаружены тела 41 погибшего человека, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек). Работы продолжаются", - сообщили в ГСЧС.

Напомним

Вечером 9 июля русские войска ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру в Донецкой области.