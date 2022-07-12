Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 41

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"Донецька область. Станом на 16:40 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в місті Часів Яр виявлено тіла ще 4 загиблих осіб (всього виявлено тіла 41 загиблої особи, з них 1 дитина, врятовано з під завалів 9 осіб). Роботи тривають", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо

Ввечері 9 липня російські війська вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.