Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших возросло до 18
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области погибли по меньшей мере 18 человек, под завалами еще есть люди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
Цитата
"По состоянию на 8:45 11 июля в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому погибло 18 человек", - говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.
Детали
По данным ведомства, спасены из-под завалов 6 человек. Произведена расчистка и разбор около 137 тонн разрушенных элементов дома.
⠀
"Установлен языковой контакт с двумя лицами, находящимися под завалами", - добавили в ГСЧС.
⠀
Работы продолжаются.
Дополнение
Вечером 9 июля российские оккупанты ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области.