Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 18
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло щонайменше 18 людей, під завалами ще є люди. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ДСНС України.
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"Станом на 8:45 11 липня внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку загинуло 18 осіб", - йдеться у повідомленні ДСНС у Facebook.
Деталі
За даними відомства, врятовано з-під завалів 6 осіб. Проведено розчищення та розбір близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку.
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"Встановлено мовний контакт з двома особами, які перебувають під завалами", - додали у ДСНС.
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Роботи тривають.
Доповнення
Ввечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.