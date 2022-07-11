Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 18

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"Станом на 8:45 11 липня внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку загинуло 18 осіб", - йдеться у повідомленні ДСНС у Facebook.

Деталі

За даними відомства, врятовано з-під завалів 6 осіб. Проведено розчищення та розбір близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку.

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"Встановлено мовний контакт з двома особами, які перебувають під завалами", - додали у ДСНС.

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Роботи тривають.

Доповнення

Ввечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.