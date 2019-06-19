Ракетный снаряд попал в здание нефтяной компании США в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов, передает УНН.
По данным издания, по меньшей мере два человека получили ранения. Как сообщили агентству очевидцы, они слышали как минимум три взрыва на месте происшествия.
Как отмечает Reuters, в связи с тем, что произошло ExxonMobil планирует немедленно эвакуировать около 20 своих иностранных сотрудников. По данным агентства, в районе, где произошел инцидент, также находятся офисы таких нефтяных компаний, как Royal Dutch Shell и Eni.
Reuters со ссылкой на иракских властей также сообщает, что событие никак не отразилось на текущих операциях по нефтедобыче и экспорта.
Напомним, ранее, в середине мая, район у посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу.