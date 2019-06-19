Ракетный снаряд попал в здание нефтяной компании США в Ираке

По данным издания, по меньшей мере два человека получили ранения. Как сообщили агентству очевидцы, они слышали как минимум три взрыва на месте происшествия.

Как отмечает Reuters, в связи с тем, что произошло ExxonMobil планирует немедленно эвакуировать около 20 своих иностранных сотрудников. По данным агентства, в районе, где произошел инцидент, также находятся офисы таких нефтяных компаний, как Royal Dutch Shell и Eni.

Reuters со ссылкой на иракских властей также сообщает, что событие никак не отразилось на текущих операциях по нефтедобыче и экспорта.

Напомним, ранее, в середине мая, район у посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу.