Ракетний снаряд потрапив в будівлю нафтової компанії США в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Будівля в іракському місті Басра, в якому знаходиться представництво американської нафтової компанії ExxonMobil, піддалося ракетному обстрілу. Про це повідомило в середу агентство Reuters з посиланням на представників місцевих правоохоронних органів, передає УНН.
За даними видання, щонайменше дві особи отримали поранення. Як повідомили агентству очевидці, вони чули як мінімум три вибухи на місці події.
Як зазначає Reuters, в зв'язку з тим, що сталося ExxonMobil планує негайно евакуювати близько 20 своїх іноземних співробітників. За даними агентства, в районі, де стався інцидент, також знаходяться офіси таких нафтових компаній, як Royal Dutch Shell і Eni.
Reuters з посиланням на іракських властей також повідомляє, що подія ніяк не відбилося на поточних операціях з нафтовидобутку і експорту.
Нагадаємо, раніше, у середині травня, район поблизу посольства США в Багдаді зазнав ракетного обстрілу.