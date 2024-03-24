Ракетный удар в Киеве: обломки упали в Деснянском и Шевченковском районах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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serhii-popkoСергей Попко
kievКиев
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  164274 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  157190 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  161592 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  167135 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  139189 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  278017 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127054 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  138178 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130398 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142980 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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18 марта 2024, 18:47  •  392297 просмотра

Ракетный удар в Киеве: обломки упали в Деснянском и Шевченковском районах

Ракетный удар по Киеву вызвал падение обломков в Деснянском и Шевченковском районах, повредив жилой дом, но пострадавших нет.

Война •   •  19577 просмотра
Ракетный удар в Киеве: обломки упали в Деснянском и Шевченковском районах

За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 106 авиационных атак, 99 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 106 авиаударов и 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  18732 просмотра
За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 106 авиационных атак, 99 залповых обстрелов

рф за сутки потеряла 990 военных

За минувшие сутки рф потеряла 990 человек личного состава, 24 танка, 28 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы и 47 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня в ходе продолжающегося вторжения на территорию Украины.

Война •   •  19558 просмотра
рф за сутки потеряла 990 военных

Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом: в Украине растет заболеваемость туберкулезом среди детей и подростков

Сегодня, 24 марта, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Событие было введено Всемирной организацией здравоохранения по случаю того, что именно 24 марта 1882 года немецкий врач Роберт Кох открыл туберкулезную бациллу.

Здоровье •   •  17426 просмотра
Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом: в Украине растет заболеваемость туберкулезом среди детей и подростков

Обстрелы Львовщины: Около 20 ракет и 7 шахедов были направлены на критическую инфраструктуру

Около 20 ракет и 7 шашелей были направлены на объекты критической инфраструктуры во Львовской области, но в самом Львове не было зафиксировано ни одного обстрела.

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Обстрелы Львовщины: Около 20 ракет и 7 шахедов были направлены на критическую инфраструктуру

Над Киевом сбито 10 российских ракет

Системы противовоздушной обороны над Киевом и вблизи столицы уничтожили 10 российских ракет во время массированной атаки на Украину.

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Над Киевом сбито 10 российских ракет

Израильские авиаудары в Ливане привели к ранениям по меньшей мере 3 человек

Израильские воздушные удары по базе Хезболлы в ливанском городе Баальбек привели к ранению по меньшей мере 3 человек, а Хезболла в ответ выпустила ракеты в сторону северного Израиля.

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Международный день достижений. Что еще можно отметить 24 марта

Сегодня, 24 марта, все настойчивые люди нашей планеты могут присоединиться к Международному дню достижений.

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Международный день достижений. Что еще можно отметить 24 марта

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На нефтебазе в Гвардейском, временно оккупированном Крыму, произошли взрывы.

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Обломки ракеты упали в лесополосе Деснянского района Киева

Обломки ракеты упали в лесополосе в Деснянском районе Киева. На место происшествия выехали пожарно-спасательные службы.

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