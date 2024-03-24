Ракетный удар в Киеве: обломки упали в Деснянском и Шевченковском районах

В результате ракетного удара в Киеве зафиксировано падение обломков в Деснянском и Шевченковском районах. Предварительно, без пострадавших. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН.

Детали

В результате ракетного удара в Киеве зафиксировано падение обломков в Деснянском и Шевченковском районах столицы.

В Деснянском районе обломки упали на территорию лесных насаждений, тогда как в Шевченковском районе - на парковую зону и жилую застройку, вызвав повреждение фасада одного из жилых многоэтажных домов. Без возгорания.

Предварительно, информация о пострадавших отсутствует.

Также на местах происшествий работают оперативные службы.

Напомним

Сегодня системы противовоздушной обороны над Киевом и вблизи столицы уничтожили 10 российских ракет во время атаки на Украину.

Над Киевом сбито 10 российских ракет