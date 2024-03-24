Над Киевом сбито 10 российских ракет

ПВО над Киевом и в районе столицы уничтожила 10 российских ракет. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Сегодня утром Киев снова страдал от российского ракетного удара, который стал третьим массированным нападением на Украину за последние четверо суток.

По информации, враг использовал крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около 10 вражеских ракет.

По предварительным данным, в Киеве без пострадавших и разрушений.

Напомним

В лесном массиве Деснянского района столицы было зафиксировано падение обломков. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Обломки ракеты упали в лесополосе Деснянского района Киева