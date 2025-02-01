Ракетный удар рф по Полтаве: двое погибших и 7 пострадавших, показали последствия

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По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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Российская ракета попала в жилой дом в Полтаве, вызвав гибель 2 человек и ранения 7 человек. Разрушены 5 этажей здания, повреждены соседние дома и автомобили.

Российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Полтаве, вызвав гибель 2 человек и ранения 7 человек, в том числе ребенка, сообщили в субботу в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Полтава: россия ударила ракетой по жилому дому. В результате атаки погибли 2 человека. Еще 7 пострадали, среди них ребенок

- сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Чрезвычайники спасли 21 человека.

«Разрушен подъезд с 1-го по 5-й этаж, возник пожар», - отметили в ГСЧС.

Повреждены соседние дома и 12 авто.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

россия нанесла удар по Полтаве: есть попадание в жилой дом01.02.25, 09:01 • 11836 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
poltavaПолтава

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