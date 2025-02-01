Ракетный удар рф по Полтаве: двое погибших и 7 пострадавших, показали последствия
Киев • УНН
Российская ракета попала в жилой дом в Полтаве, вызвав гибель 2 человек и ранения 7 человек. Разрушены 5 этажей здания, повреждены соседние дома и автомобили.
Российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Полтаве, вызвав гибель 2 человек и ранения 7 человек, в том числе ребенка, сообщили в субботу в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Полтава: россия ударила ракетой по жилому дому. В результате атаки погибли 2 человека. Еще 7 пострадали, среди них ребенок
Чрезвычайники спасли 21 человека.
«Разрушен подъезд с 1-го по 5-й этаж, возник пожар», - отметили в ГСЧС.
Повреждены соседние дома и 12 авто.
На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.
россия нанесла удар по Полтаве: есть попадание в жилой дом01.02.25, 09:01 • 11836 просмотров