Ракетний удар рф по Полтаві: двоє загиблих і 7 постраждалих, показали наслідки

Російські війська завдали ракетний удар по житловому будинку у Полтаві, спричинивши загибель 2 людей та поранення 7 осіб, у тому числі дитини, повідомили у суботу у ДСНС України, пише УНН.

Полтава: росія вдарила ракетою по житловому будинку. Внаслідок атаки загинули 2 людини. Ще 7 постраждали, серед них дитина - повідомили у ДСНС у соцмережах.

Надзвичайники врятували 21 особу.

"Зруйновано під’їзд із 1-го по 5-й поверх, виникла пожежа", - зазначили у ДСНС.

Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

росія завдала удару по Полтаві: є влучання в житловий будинок