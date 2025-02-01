Ракетний удар рф по Полтаві: двоє загиблих і 7 постраждалих, показали наслідки
Київ • УНН
Російська ракета влучила в житловий будинок у Полтаві, спричинивши загибель 2 людей та поранення 7 осіб. Зруйновано 5 поверхів будівлі, пошкоджено сусідні будинки та автомобілі.
Російські війська завдали ракетний удар по житловому будинку у Полтаві, спричинивши загибель 2 людей та поранення 7 осіб, у тому числі дитини, повідомили у суботу у ДСНС України, пише УНН.
Полтава: росія вдарила ракетою по житловому будинку. Внаслідок атаки загинули 2 людини. Ще 7 постраждали, серед них дитина
Надзвичайники врятували 21 особу.
"Зруйновано під’їзд із 1-го по 5-й поверх, виникла пожежа", - зазначили у ДСНС.
Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.
На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.
росія завдала удару по Полтаві: є влучання в житловий будинок01.02.25, 09:01 • 65330 переглядiв